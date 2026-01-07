timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で注目された西山智樹さん（25）、前田大輔さん（25）が立ち上げる新グループ・TAGRIGHT。グループ結成後初となるショーケースの前日プレスコールと囲み取材を開催し、プレデビュー曲『FOREVER BLUE』を披露しました。TAGRIGHTは、ボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から誕生したグループ。西山さんと前田さんが、約半年間にわたり新メンバー探しを