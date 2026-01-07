女優の齊藤なぎさが４日付で自身のインスタグラムを更新。初詣の様子をアップした。「あけましておめでとうございます！今年もよろしくお願いします！！楽しいお正月を過ごしたよ！みなさんはどんなお正月でしたか、、、？あけおめしていってね読みます！！」と投稿。夜は前髪を流し、ピンクのコートにマフラー姿、昼はおでこを出し、ベージュのニットに白のダウンを合わせた姿で２回お参りする様子を公開した。この投稿に