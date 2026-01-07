俳優の竹内涼真が４日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻の肉体美を披露した。「Ｉｔ’ｓｃｏｌｄ，ｈｕｈ？Ｗａｎｎａｄａｎｃｅ？」と投稿。鍛え上げられた上半身を披露した。さらに自身が主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘ映画「１０ＤＡＮＣＥ」の共演者とのオフショットなど複数枚公開した。この投稿に「今日も爆イケちらかしてるやん」「新しい沼を見つけました」「もうあなたに腰砕けですよ〜」「色気がダダ漏れ」「凄いの