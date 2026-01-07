ウクライナを支援する「有志連合」などは6日、フランス・パリで首脳会合を開き、戦闘終結後の停戦監視をアメリカが主導することなどを盛り込んだ共同声明、「パリ宣言」を採択しました。首脳会合には、フランスのマクロン大統領など28カ国の首脳やウクライナのゼレンスキー大統領が参加したほか、アメリカからはウクライナの和平交渉を担うウィトコフ特使とトランプ大統領の長女の夫であるクシュナー氏も加わりました。会合では、