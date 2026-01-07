日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁 うま年の壁を越えろ! 2時間SP』が、きょう7日(19:00〜)に放送される。『有吉の壁』「一般人の壁を越えろ! おもしろ宇都宮の人選手権」では、栃木県宇都宮市全面協力のもと、商店街や小学校、ラジオ局、遊園地などを舞台に芸人たちが宇都宮市にいそうな面白い人になりきり、有吉弘行を笑わせる。図書室では小学生になりきったチョコレートプラネット・長田が小学生たちと一緒に大はしゃぎ。先