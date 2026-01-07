【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の池田瑛紗が、1月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙と巻頭グラビアに初登場。レトログラビアで儚い表情を見せている。【写真】乃木坂メンバー「クオリティ高すぎ」美脚全開人気キャラコスプレ姿◆池田瑛紗「週刊FLASH」初登場で表紙乃木坂46の5期生で、東京藝術大学の学生でもある池田。表紙・巻頭ページでは、レトロな銭湯やモダンな邸宅を舞台にしたグラビアを披露。親近感あふれる笑