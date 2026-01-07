【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の6期生・愛宕心響が、1月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。グループに加入するまでの葛藤を明かす。【写真】乃木坂46新メンバー、初お披露目会で堂々パフォーマンス◆愛宕心響、グループ加入までの葛藤とは今号は、乃木坂46の特集を掲載。2025年の2月に6期生として加入した愛宕が、7ページに渡って緊張の中にも爽やかな表情を見せている。インタビューではグループに加入するまでの