三重県鳥羽市の博物館で、海女をテーマにした写真展が開かれています。会場には、1971年の開館以来、学芸員らが撮影してきた海女の日常や漁の様子など40枚の写真が展示されています。「イソギ」と呼ばれる伝統的な仕事着姿の海女が海に潜っていく勇ましい姿を捉えた写真もありました。写真展は、1月12日までです。