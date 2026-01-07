上野動物園（台東区）の双子のジャイアントパンダ・シャオシャオとレイレイ（４歳）が今月下旬に中国へ返還されるのを前に、歴代の飼育係らによる寄せ書きを集めた横断幕が６日、園内に掲示された。縦１５０センチ、横２６５センチの横断幕に、歴代の飼育係や管理職の職員、獣医師ら計１５人が思いをつづった。「目に入れても痛くないと思っていたのに、噛（か）まれたら普通に痛かったこと、絶対に忘れません！」といった思い