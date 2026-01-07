【エルサレム共同】イスラエルのサール外相は6日、同国が昨年12月に国家承認したアフリカ東部「ソマリランド」を初めて公式訪問した。ソマリランド側と会談後、双方が近く大使館を開設すると表明。経済や農業分野のほか、防衛面の協力も進めると述べ「永続的で温かい友好関係を築きたい」と強調した。ソマリアは「容認できない内政干渉だ」と非難した。ソマリランドは1991年にソマリアから一方的に独立を宣言。国際的には国家