アメリカのトランプ大統領は6日、2026年秋の中間選挙で共和党が勝利しなければ、「自身が弾劾される」との考えを示しました。アメリカ・トランプ大統領：中間選挙に勝たなければならない。勝たなければ、彼ら（野党・民主党）は何か理由を見つけて、私を弾劾するだろう。私は弾劾される。トランプ大統領は連邦議会下院共和党の議員を前に演説し、2026年11月の中間選挙で共和党が勝利しなければ、野党・民主党から「弾劾される」と