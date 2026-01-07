松屋フーズでは、2026年1月6日10時から、「松屋」・「松のや」とちいかわのコラボ企画を実施しています（一部店舗を除く）。オリジナルグッズがかわいすぎる...ちいかわとのコラボキャンペーンは、1月6日10時からの第1弾と、2月17日10時からの第2弾があります。第1弾：「オリジナル食券キーホルダー」もらえるコラボメニュー第1弾として登場するのは、国産黒毛和牛を使用した「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」。コラボメニュー1品の