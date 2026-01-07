6日午前、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震がありましたが、発生時、現地にいた人が当時の様子を語りました。6日午前、島根県東部や鳥取県西部では地震が相次いで発生し、この影響で中国地方であわせて8人がケガをしています。地震の震源地・島根県東部にある出雲空港からの便が6日夜、県営名古屋空港に到着し、搭乗客が当時の様子を語りました。男性：「めちゃくちゃ怖かったです。初めて5強を体感したんですけど、