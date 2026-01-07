年末年始が終わると、「体重が増えた」「お腹まわりに肉がついて戻らない」と感じる方が一気に増えます。ですが、まず知っておいてほしいのは、正月太り＝脂肪が大量についた状態、ではないということです。今回は、正月明けの正しい「リセット法」をお伝えします。（管理栄養士岡田明子）「早急に体重を落としたい！」が、そもそも間違っている理由年末年始に増える体重は平均0.4〜0.6kg程度で、その多くは脂肪の蓄積ではない