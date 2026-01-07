GAKU-MCによる自身初のビジネス書『人生で後悔しないために読んでおきたい88の言葉』（すばる舎）が2月20日（金）に発売される。 【画像】GAKU-MCによる自身初のビジネス書発売 アコースティックギターを弾きながらラップする日本ヒップホップ界のリビングレジェンドGAKU-MC。1999年2月20日1stシングル「僕は僕で誰かじゃない」でソロデビューをし今年で27年目を迎える。2026年1発目のリリースは、