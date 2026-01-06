自宅介護をしている方にとって、誤嚥性肺炎は決して他人ごとではありません。誤嚥性肺炎は高齢の方で多くみられ、気付かないうちに発症し進行することがあります。一方で、重症化すると命に関わるリスクがある疾患です。このため、日々のケアや工夫で予防することが重要です。この記事では、誤嚥性肺炎の基本的な知識から、リスク因子、予防のための工夫、兆候と対応方法、そして治療法などを解説します。 監修医師：江口 瑠衣