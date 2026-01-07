セリエA 25/26の第19節 サッスオーロとユベントスの試合が、1月7日04:45にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、エドアルド・イアンノーニ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）らが先発に