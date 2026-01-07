●午前中は概ね晴れますが、夕方はところどころで一時にわか雨の可能性●最高気温は各地11度前後。夜は北風でヒンヤリ空気に●あす8日(木)は北風の強さが増し、最高気温は7度前後の厳しい寒さ●今週末からの3連休は再び強烈な寒波が襲来するおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう7日(水)6時30分現在の気温です。昨夜もすっきりと晴れて、放射冷却の働きが非常に強くなりました。山間部、さらに市街地でも0度を下回る厳しい寒さとな