2026年1月3日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、26年の世界経済が強靭さを示す一方でぜい弱性も露呈する可能性があると報じた。記事は25年の世界経済について、貿易摩擦の激化や不均衡な成長、多くの地域における高インフレや債務問題といった課題に直面したとし、その多くが26年も継続するだろうと指摘した。また、経済協力開発機構（OECD）の推計として、26年の世界経済成長率は25年の3．2％から2．9％へと鈍化