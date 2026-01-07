乃木坂46の5期生で、東京藝術大学の学生でもある池田瑛紗が、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に初登場。表紙・巻頭ページで、レトロな銭湯やモダンな邸宅を舞台にしたグラビアを披露している。【写真】表紙でも！レトロビューティー魅せる池田瑛紗親近感あふれる笑顔やおどけた姿を見せたと思えば、幻想的な光の中で儚い表情をかいま見せたり、彼女独自の表現力が感じられるページとなっている。インタビューでは、多忙な日