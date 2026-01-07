乃木坂46・6期生の愛宕心響が、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】表紙は！レトロビューティー魅せる池田瑛紗2025年の2月に6期生として加入した愛宕が、7ページに渡って緊張の中にもさわやかな表情を見せている。インタビューではグループに加入するまでの葛藤から、加入後の激動の1年についてまでを語っている。同誌には、池田瑛紗、奥田いろは、細谷さら、甘妻里菜、伊織もえらも登場する。