社会人野球の東芝は6日、元西武、ヤクルトの宮川哲投手（30）が復帰することを発表した。宮川はスポニチアネックスの取材に、7年ぶりの古巣復帰となる今季への意気込みを明かした。「チームに恩返しをしないといけないと考えています。腕がちぎれるぐらいまで投げるつもりですし、都市対抗優勝という目標に向かって一日、一日を大切にしていきたい」言葉の端々に、熱い思いがあふれ出た。ヤクルトに所属した昨季は1軍での