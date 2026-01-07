Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜後10：15）が来年1月18日からスタートする。ゴールデン・プライム帯のドラマ初主演となる伊野尾が合同取材を行い、初のラブコメドラマに挑む心境や撮影裏のエピソードなどを明かした。【番組カット】楽しそう！盛り上がる伊野尾慧＆松本穂香らゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一