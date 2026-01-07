雪に覆われたグリーンランド・ヌークの市街地＝2025年1月（共同）【ワシントン、ロンドン共同】米ホワイトハウスは6日、トランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有実現に向けてさまざまな方策を検討しており、軍の活用も「常に選択肢の一つ」だと表明した。米メディアが伝えた。トランプ政権の領有意欲に対して欧州諸国で懸念が広がる中、軍事行動を排除しない強硬姿勢を示した。ホワイトハウスのレビット報道官は