最後の最後で仕留めた。EX風林火山の永井孝典（最高位戦）が1月6日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスで満貫をツモり、見事な逆転勝利を決めた。【映像】猛攻止まらず！永井孝典、オーラスの劇的満貫ツモで逆転勝利の瞬間いきなりド派手な花火を打ち上げられた。当試合は起家から渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、永井、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）の並び