大学受験が本格化してくる秋頃。推薦入試で早くも合格が決まる生徒が出てくると、やはり焦りや不安も出てきます。これは娘の大学入試のときの心温まる感動ストーリーです。 大学入試も本格化 大学受験が本格化してくる高校3年生の秋。学校内の雰囲気も一気に受験モードになってきます。 そしてその頃から始まる熾烈な指定校推薦争い。指定校推薦に選ばれると無条件で受験しなくても合格は確実という受験方