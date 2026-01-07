建設業界では、依然として「中抜き」や「低単価契約」が報告されており、現場の深刻な労働環境が問題視されています。例えば100万円規模で発注された工事が、実際の作業を担う企業に届く頃にはわずか25〜30万円にまで圧縮されることもあるとか。このような構造的問題は、若手の離職や企業倒産を引き起こす原因となっており、業界全体の持続可能性にも影響を与えています。詳しい話を兵庫県尼崎市に拠点を置く建設業、株式会社