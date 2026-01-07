“スマシ―”の愛称で親しまれている、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市）。先月、「ユウレイクラゲ」が一般公開され話題になっています。一体どんな生きものなのか、詳しい話を担当者に聞きました。☆☆☆☆約560種1万9000点の生きものが過ごす当施設において、「なごみ担当」とも言えるのがクラゲ。ミズクラゲ・アカクラゲ・カブトクラゲなど全7種が展示されており、クラゲにも“旬”があるため定期的に種類を変更してい