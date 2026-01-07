左から、時任勇気、谷まりあ、瀬戶朝香、菅生新樹、剛力彩芽、藤森慎吾、今泉佑唯 菅生新樹、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香が、都内で行われた2026年1月期の木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京1月8日深夜24時30分スタート）の記者会見に登壇。本作にまつわるエピソードを語り合った。本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ」と信じて生きてきた主人公が