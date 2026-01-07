中島歩 中島歩が、2026年１月９日スタートのテレビ東京“ドラマ25”枠『俺たちバッドバーバーズ』（毎週金曜深夜24時42分〜）で自身初の連ドラ初主演を飾る。表の顔は理容師だが裏の顔は表社会では解決できないトラブルを解決する“裏用師（リヨウシ）”の奮闘を描く。Ｗ主演としてバディを組むのは超特急の草川拓弥。「親と子のような感じで演じられた」と相性バッチリだ。脚本・監督は『ベイビーわるきゅーれ 』