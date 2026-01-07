俳優舘ひろし（75）率いる舘プロの新年仕事始めの会が6日、都内事務所で行われ、舘はじめ所属タレントらが出席し、餅つきを行った。21年に解散した石原プロモーションの新年会は餅つきが恒例で、舘プロも石原プロイズムを引き継ぎ、昨年から餅つきを始めた。舘はトップバッターで、よいしょ、よいしょのかけ声に合わせてテンポ良くきねを振り下ろし「頑張りました」と笑みを見せた。今年4月で舘プロを立ち上げて5周年となる節目の