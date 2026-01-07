関東地方は晴れて空気の乾燥した状態が続いていて、東京ではきのう、今シーズン初めて湿度が10％台まで下がりました。ただ、きょうは少し空気が潤いそうです。というのも、関東の南の海上に小さな低気圧が発生しています。この“南岸低気圧”の影響で、関東地方では、雪や雨が降るところがありそうです。雪や雨は千葉県など沿岸部が中心となりそうですが、雨雲や雪雲が流れ込み、東京都心でもにわか雨が降ったり、雪がちらついたり