タレントの渡辺美奈代が次男との親子ショットを公開し、話題となっている。７日までに自身のＳＮＳを更新した渡辺。インスタグラムに「次男くんと！ティータイム」とつづり、タレント活動をしている次男・矢島名月と共に自撮りする姿を披露した。この投稿にファンからは「仲良し親子大好きです」「ほっこりします」「仲良しツーショット素敵」「癒されました」などの声が寄せられている。渡辺は１９９６年に元ロカビリーバ