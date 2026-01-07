スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はサッカー事件簿の連載です。「日本サッカー、あの事件の真相」第24回「８人の明神」と称された男の知られざる苦悩〜明神智和（１）ここ30年ほどの間に急成長してきたサッカー日本代表。現在の代表チームはブラジルやドイツ、スペインなどのW杯優勝経験国とも堂々と渡り合い、選手も監督も「世界一」を目指すと公言しているが、それらはすべて、ここまでに紡がれた歴史の上に成