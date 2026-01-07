【漫画】本編を読む人生には思いがけない制約が訪れる。好きなものが食べられなくなる。やりたいことができなくなる。落ち込んでいいし、諦めたくもなる。でも、その状況を楽しむ方法が見つかったら新しい扉が開くかもしれない。『腸はなくとも食欲はある!』（島袋全優/竹書房）の主人公は、マンガ家の島袋全優さん。「食べること」が何よりの趣味だった彼女は、潰瘍性大腸炎により大腸を全摘し、糖質制限が必須の生活となった。