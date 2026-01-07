2026年1月6日、山陰地方を最大で震度5強の強い揺れが相次いで襲いました。こうした緊急時には落ち着いた素早い対応が求められますが、静岡県の若い世代は全国と比較して「津波避難の呼びかけに敏感である」という調査結果が発表されました。 【写真を見る】静岡県内で行われた地域防災訓練の様子 背景にあるのは、静岡県民にとっては“当たり前”の地域の防災訓練です。受付は「子どもが主体」 「訓練、訓練、海岸付近の方は、