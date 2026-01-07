アメリカのトランプ大統領は6日、ベネズエラ情勢を巡り身柄を拘束したマドゥロ大統領について、「暴力的な男で何百万人も殺してきた」などと述べ、作戦は正当だとの認識を示しました。アメリカ・トランプ大統領：（マドゥロ大統領を）何年も何年も追ってきた。彼は暴力的な男だ。トランプ大統領は、連邦議会下院の共和党議員を前に演説し、ベネズエラへの軍事攻撃について「アメリカ軍に犠牲者は出なかった。見事な戦術だった」と