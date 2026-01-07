6日、鳥取県と島根県で震度5強を観測した地震について、気象庁は今後1週間程度、同じ規模かそれ以上の地震に注意するよう呼びかけています。6日午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする強い地震があり、鳥取県と島根県で震度5強を観測しました。気象庁によりますと、周辺では過去に続けて地震が発生した事例もあるため、さらに強い地震が発生する恐れがあり、引き続き、家具の固定など地震に備えるよう呼びかけています。また、