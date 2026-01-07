◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)史上初となる2度目の3連覇を達成した青山学院大学で、9区区間賞を獲得した佐藤有一選手(4年)。原晋監督は佐藤有一選手の力走で優勝を確信したと明かしました。3日の復路、2位・國學院大學と1分44秒差のトップでタスキを受け取った佐藤選手は、横浜駅前(14.5km地点)では2分15秒差まで広げる快走。その後は徐々に差を詰められましたが、9区歴代3位となる1時間7分38秒でタスキ