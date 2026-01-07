連合愛知の可知会長は、ことしの春闘で全体で5パーセントの賃上げを目指す方針を示しました。 【写真を見る】「賃上げ５％目指す」連合愛知・可知会長が2026春闘での方針示す国民民主党の連立政権入りには「否定的な考え」 連合愛知は6日、新春交礼会を開き、連合が支援する国民民主党や立憲民主党の県連代表のほか構成員らおよそ650人が出席しました。この中で可知洋二会長はことしの春闘の賃上げについて全体で5パ