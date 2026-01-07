ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のロジャーズセンターで入団会見を行った。ＭＬＢ公式サイトのキーガン・マシソン記者は、世界一を目指すピースとなる岡本の入団を大歓迎。地元の反響などを興奮気味に語った。「大谷の争奪戦では、地元は失意（ハートブレイク）に見舞われた。長い間、日本市場からの選手獲得を目指してきた