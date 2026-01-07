NY株式6日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均49462.08（+484.90+0.99%） S＆P5006944.82（+42.77+0.62%） ナスダック23547.17（+151.35+0.65%） CME日経平均先物52135（大証終比：-555-1.07%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅に続伸し、最高値更新が続いている。一方、ナスダックは伸び悩む展開が見られたものの上昇して終えている。本日も素材やヘルスケア、産業といった