米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.459（+0.008） 米10年債4.163（+0.002） 米30年債4.852（+0.002） 期待インフレ率2.274（+0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは終盤に上げ幅を縮小したものの、上昇して大方の取引を終えている。米株式市場が依然として堅調で、ドイツ国債の利回り上昇も米国債利回りの上昇を支援した。 ２－１