ドル高が優勢となり、ドル円も買戻しが膨らむ米雇用統計に注目集まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ＮＹ時間に入ってドル高が優勢となり、ドル円も買戻しが膨らんだ。ロンドン時間には１５６円台前半に下落していたが、一時１５６．７５円付近まで上昇していた。 市場は手掛かりを待っているが、目先は金曜日の１２月の米雇用統計に集まっている。エコノミストは労働市場について「最悪期はすでに脱した可能性