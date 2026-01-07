6日、エルサレムでイスラエルのネタニヤフ首相（右）と握手する自民党の小野寺五典安全保障調査会長（HaimZach/GPO提供・共同）【エルサレム共同】自民党の小野寺五典安全保障調査会長らは6日、エルサレムでイスラエルのネタニヤフ首相と会談した。イスラエル首相府の声明によると「ネタニヤフ氏は戦争中に日本が支えてくれたことに謝意を表明した」としている。会談では地域情勢や二国間協力の促進について協議したという。