きょう1月7日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜 2時間SP」は、昨年の「24時間テレビ」深夜ブロックで大きな話題を呼んだ「上田と女が吠える夜インターナショナル！」を、「上田と女が吠える夜インターナショナル！〜世界から見た日本ってどんな国？大激論SP〜」としてゴールデン帯初放送！世界各国から総勢30人の“吠える女・世界選抜”が大集合。世界から見た日本のイイところやヘンなところを大激論！大久