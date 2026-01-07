【モスクワ共同】ロシア外務省は6日、ベネズエラの副大統領だったロドリゲス氏が暫定大統領に正式に就任したことを歓迎する声明を発表した。「国家主権と国益を守るベネズエラ政府の努力」に敬意を示し、必要な支援を引き続き提供すると主張した。ベネズエラとロシアは関係が深い。声明では、ベネズエラは「外部からの武力侵略に直面しながらも安定した発展に必要な条件を整備するとの決意を示した」と指摘。「地域の国々が主