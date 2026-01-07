【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、与党共和党の下院議員の会合で、11月に控える中間選挙で同党が敗北した場合、自身が「弾劾されるだろう」と述べ、危機感を示した。第1次政権では中間選挙で下院多数派を野党民主党に奪われ、2度の弾劾訴追に追い込まれた経緯がある。次の中間選挙で民主党が多数派となれば「彼らは私を弾劾する理由を見つける」と主張。共和党議員に勝利を目指すようハッパをかけた。中間選挙は上