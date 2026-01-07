◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)史上初となる2度目の3連覇を達成した青山学院大学で、8区を託された塩出翔太選手(4年)。3年連続区間賞を獲得した走りが“ある称号”でたたえられるも、原晋監督が笑顔で否定する一幕がありました。3日の復路をトップでスタートした青山学院大学でしたが、7区で2位・國學院大學から猛追を受け、平塚中継所では1分28秒差まで詰められていました。ここでタスキを受け取ったのが