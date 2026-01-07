フジテレビ系バラエティ特番『ドリフに大挑戦 馬力全開!小学校にも出張しちゃいましたSP』が、8日(19:00〜)に放送される。(左から)深澤辰哉、向井康二、加藤茶、宮舘涼太番組史上初の試みとなる「学校ロケ企画」では、Snow Man(深澤辰哉、向井康二、宮舘涼太)とももいろクローバーZが実際の小学校を舞台に、子どもたちの目の前でドリフの名作コントに挑戦。ほか「雷さま」「かぐや姫」「CM撮影」「3本の矢」など、ドリフを象徴する